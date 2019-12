Der Wettbewerb des SVS-Klubs im Hallenbad ist für Teams aus Ungarn und der Slowakei seit Jahren ein beliebter Treffpunkt. Für die Schwechater wiederum ist es die ideale Gelegenheit, um sich mit besonders starken Gegnern zu messen.„Vor allem die Vereine aus Ungarn trainieren auf sehr hohem Niveau. So ist es für uns Trainer leichter, zu erkennen, in welcher Form sich die eigenen Schützlinge befinden“, war Betreuerin Nina Durmus-Dittrich mit über 30 SVS-Delfinen am Start.

Zwei von ihnen überzeugten die „Chefin“ mit tollen Zeiten in ihren Finalläufen: Laura Kurzewski und Sina Renner. Kurzewski (Jahrgang 2005) fehlte mit 5:05,70 Minuten über 400m Lagen nicht viel für eine neue persönliche Bestzeit. Dafür gab es Silber. Ebenso für Renner beim Jahrgang 2006. Sie benötigte für dieselbe Distanz acht Sekunden länger. In beiden Fällen war die Konkurrenz aus Ungarn deutlich schneller. „Sie gehören auch zu den Top Fünf in ganz Europa“, macht Durmus-Dittrich auf die Qualität der internationalen Konkurrenz aufmerksam.

Insgesamt 350 Teilnehmer zählten die Veranstalter der SVS-Trophy. Auf Platz eins der Mannschaftswertung schaffte es die ungarische Truppe von Keszthelyi Kiscápák se, die 36 Medaillen holte. 23 davon waren Goldene.

Auf Rang vier landete Schwechat mit acht Titelgewinnen, zehn Silbermedaillen und 5 Bronzenen.