100 Teilnehmer in der „Seeschlacht“

Die Wassertemperatur zeigte 26 Grad an, die Außentemperaturen lagen zwischen 28 und 30 Grad – die „Seeschlacht“ erwies sich als optimaler Standort für die erste österreichische Meisterschaft im Swimrun. Ins Leben gerufen wurde sie von Franz Frühauf (die NÖN berichteten). Der Schwechater durfte rund 100 Teilnehmer am Naturbadesee in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) begrüßen.

Ausgetragen wurden ein Kinder- und ein Erwachsenen-Bewerb. Bei den Erwachsenen nahm der Organisator und der Obmann des Schwechater Triathlon Team Welcome selbst teil. Drei Mitglieder, Birgit Dangl, Arthur Vrba und Günther Haunzwickl, wollten außerdem reinschnuppern. „Sie kommen ja alle aus der Triathlon-Szene“, erläuterte Frühauf.

Beim Swimrun wird abwechselnd geschwommen und gelaufen. Das Schuhwerk wird dabei nicht gewechselt. Einen großen Erfolg feierten Dangl und Vrba. Sie sicherten sich bei ihrer Premiere eine Medaille. Im Einzel-Bewerb über 9,5km landete Dangl auf Platz 13. In ihrer Altersklasse 40-49 holte sie Gold, in der Damenwertung brachte ihr die Zeit von 1:13:21 Stunden Platz drei ein. Vrba war etwas mehr als drei Minuten schneller und belegte den neunten Gesamtrang. Der Lanzendorfer durfte sich in der selben Altersklasse bei den Herren über Bronze freuen.

Frühauf und Haunzwickl zählten zu den ältesten Teilnehmern und konnten daher Gold und Silber mitnehmen. Der Obmann belegte im Gesamtklassement Rang 14.

„Ich möchte auf jeden Fall eine Weiterführung der Meisterschaft in der Seeschlacht. Vielleicht findet sich auch jemand, der einen Verband gründen will“, hofft Frühauf, dass die Begeisterung für die Sportart weiter wächst.