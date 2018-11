Mit einem neuen Outfit und einer neuen Choreographie begeisterte das A-Team des HSV Zwölfaxing beim Jubiläumsturnier in Purkersdorf, wo zum 15. Mal der Donaupokal (Danube Cup) zahlreiche Besucher in die Halle des Bundesrealgymnasiums lockte.

Mit Spannung wurde der HSV-Auftritt erwartet, der mit seiner Darbietung zum Thema „Let me think about it“ die Jury überzeugte: Platz eins in der Wertung der 1. Bundesliga! Dahinter platzierte sich das B-Team des HSV mit der Choreographie „Pokerface“ gefolgt von der B-Mannschaft TSC Schwarz Gold aus Wien.

Den Zwölfaxingern gelang so eine mehr als gelungene „Generalprobe“ für die bevorstehende WM in China am 2. Dezember. Für dieses große Spektakel muss der Verein für Flug, Aufenthalt, Verpflegung und Transport vor Ort allerdings 15.000 Euro locker machen. „Natürlich wird das Team vom Tanzsportverband und von seinem Verein nach allen Kräften unterstützt, die Hälfte der Kosten muss allerdings selbst aufgebracht werden“, berichtet Daniel Ziegenberg, Tänzer der C-Gruppe des HSV.

Dies gelang durch eine kürzlich beendete Crowdfunding-Aktion, genannt „I believe in you“, die in 80 Tagen 7581 Euro einbrachte und somit die Reise ins „Land der aufgehenden Sonne“ erleichterte. Nun drücken die Fans natürlich alle die Daumen!