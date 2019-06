Perfekte Ausstrahlung, synchrone Bewegungsabläufe und eine impulsive Performance auf dem Parkett überzeugten Publikum und Kampfrichter in Purkersdorf gleichermaßen. „Gold für den HSV“ hieß es dann bei der Verkündung des Siegers der Staatsmeisterschaften der Lateinformationen. Zwölfaxing hatte den Titel verteidigt. Es war der 14 Erfolg für das Team von Trainer Stefan Herzog.

Herzog: „Wir sind nie hochmütig gewesen“

Der Rekordmeister brillierte dieses Mal mit der Choreografie „Let me think about it“ (Song der dänischen Sängerin Ida Corr). „Wir wussten, dass wir ein gutes Programm haben und auf uns vertrauen können. Wir sind nie hochmütig gewesen, sondern wollten stets etwas drauflegen“, war Herzog stolz auf die Mannschaft, die noch dazu in der abgelaufenen Bundesligasaison die Nase klar vorn hatte.

Das B-Team des HSV Zwölfaxing überzeugte ebenfalls mit höchster Professionalität und tollen Darbietungen auf dem Parkett und landete in der höchsten österreichischen Liga auf Rang zwei. Bei den Staatswettkämpfen in Purkersdorf landete das B-Team auf Rang vier hinter TSC Schwarz-Gold (Wien) und UFTSC Perchtoldsdorf. Die vierte Mannschaft des HSV Zwölfaxing gewann obendrein die Hobbyliga.