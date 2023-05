Drei Stammkräfte hatten sich dazu entschlossen, heuer nicht mehr für Fischamend Landesliga zu spielen. Den Gallbrunner Daniel Eger zog es nach Alt-Erlaa, Jörg Ponier wollte sich ausschließlich auf die Bundesliga konzentrieren und Patrik Palencar spielt aufgrund seines Studiums ab sofort für Krems. Ein Antreten in der Landesliga C wäre laut Kapitän und Bundesligaspieler Markus Chlad daher nicht sinnvoll gewesen: „Wir wären sang- und klanglos untergegangen.“

Nach Absprache mit dem Verband kann der Verein in der nächsten Saison in der Kreisliga A neu durchstarten. Heuer sollen die Spieler ihre Schläger in der Kreisliga D3 schwingen. Mit der zweiten Fischamender Mannschaft gingen die ersten zwei Runden erfolgreich zu Ende. Die Heimspiele gegen Breitenfurt II (6:3) und Maria Lanzendorf III (7:2) wurden gewonnen. „Für uns ist es ein Trainingsjahr und es sollen vor allem jüngere Spieler zum Zug kommen“, betont Chlad, dessen Team aber natürlich zu den Favoriten zählt. Er selbst ist für den TC Schanze/Eden in der Bundesliga der Altersklasse 45+ im Einsatz und lässt daher den anderen Klubmitgliedern den Vortritt.