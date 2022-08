ÖTV-Frauen empfangen Lettland im King Cup in Schwechat

Werbung

Dies gab der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Mittwochnachmittag bekannt. Bis zu 2.106 Zuschauer können in dem Veranstaltungskomplex Julia Grabher und Co. die Daumen drücken. Das siegreiche Land wird 2023 in der Qualifikation um die Finals des Billie Jean King Cup spielen.

"Es freut mich sehr, dass alle Spielerinnen ihre Bereitschaft zugesichert haben, gegen Lettland zu spielen", freute sich Kapitänin Marion Maruska, die ihre Nominierung im Oktober vornehmen wird. Der Belag wird auf Wunsch der Mehrzahl der Spielerinnen Sand sein.