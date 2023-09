Bruck nimmt Kurs auf vierten Titel

Drei Jahre lang dominierte TTC Bruck die 1. Landesliga, ehe sie im Vorjahr von Tulln erstmals von der Spitze verdrängt wurde. Die Tullner mischen nun in die 2. Bundesliga mit und Lukas Tremel und Co. starteten ihre nächste Titeljagd in der Landesliga mit dem Auftaktsieg im internen Duell mit Bruck II. „Ich spiele gar nicht gern gegen Teamkollegen. Anderen taugt das aber sehr, da es dann einmal kein Duell im Trainingsmodus ist“, erläuterte der Brucker Lukas Tremel, der seine zwei Einzelpartien und das Doppel gewann und seine Mannschaft zu einem 8:3-Sieg führte.

In Runde zwei, die am Wochenende zu Ende ging, empfingen die Brucker Wiener Neudorf III und legten mit einem weiteren 8:3-Erfolg nach.

Tremel und Co. hatten in den letzten Jahren in der Einzelrangliste natürlich ebenso die Spitzenplätze belegt. Ein interner Wettkampf wurde aber nie entfacht. „Das gibt es bei uns nicht. Unsere Positionen sind klar verteilt. Christopher Huber versucht aber immer ehrgeizig ungeschlagen zu bleiben. In zwei Saisonen ist ihm das gelungen“, meinte Tremel.