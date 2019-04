Er ist meist jünger als seine Konkurrenten, schlägt ihnen aber meist die Bälle um die Ohren. Julian Rzihauschek ist erst zehn Jahre alt, wirkt bei jedem Turnier aber stets abgeklärt, eben wie ein Profi. „Er steckt sich bereits selbst Ziele und weiß sie auch umzusetzen“, ist Vater Karl stolz auf seinen Sohn.

Beim internationalen Junior-Turnier im italienischen Lignano war er erstmals ohne Begleitung der Eltern im Einsatz. „Es ist auch wichtig, dass er selbstständig wird“, betont der Vater.

In Lignano setzte sich Julian in den ersten beiden Begegnungen gegen zwei Lokalmatadore durch. Im Halbfinale verlor er dann gegen den späteren Sieger aus Rumänien, Luca Oprea, in drei Sätzen.

Mit der österreichischen Jugend-Meisterschaft in Kapfenberg ging es dann auf nationaler Ebene weiter. Nach dem Trainingslager in Linz kurz davor, war Julian perfekt auf die Herausforderung eingestellt. Er gewann 16 von 17 Duellen (!) und sicherte sich den Titel bei der U11, der U13 und mit der Mannschaft (U13). Die einzige Niederlage kassierte er im U13-Doppelfinale mit dem oberösterreichischen Teamkollegen Benjamin Girlinger.