Schwechater sind wieder Spitzenreiter

„Sie entwickeln sich sehr schnell. Sollten sie dem Tischtennis treu bleiben, dann könnten sie in einigen Jahren sogar in der Landesliga und in der Bundesliga spielen“, meinte einst Schwechats Trainer Tibor Kun, als er mit seiner jungen Truppe kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der 2. Klasse stand. Mittlerweile spielen sie in der Unterliga Süd A und ja, sie sind treu geblieben. Nicht nur das. Florian Binder und die Ajdaranovic-Brüder Nikola und Novak führen den Erfolgslauf weiter. In den ersten vier Runden wurden Siege gefeiert. Zuletzt wurden die Enzesfelder, die mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind, mit 6:3 bezwungen. Jessica Spehar ist mittlerweile als Trainerin im Einsatz, kann aber aufgrund ihres derzeitigen Engagements beim Roten Kreuz nicht an die Platte treten. Das Ziel der Klubs hat sich aber nicht verändert. „Wir wollen wieder aufsteigen“, stellte Kun klar, dass Schwechat nach 22 Runden ganz oben stehen soll. „Wir dürfen aber die Gegner nicht unterschätzen“, warnt der Coach. Hinter den Braustädtern lauern Bruck 4 und der nächste Gegner in Runde fünf, Schwarzau/Steinfeld. Die SVS spielt heuer mit zwei Teams Meisterschaft. Die zweite Garnitur spielt in der 2. Klasse A. Der Trainer betonte, dass Florin Rus, Adam Glevanak und Alexander Weismann möglichst viel Spielpraxis sammeln sollen.