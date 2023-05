Schwechater wollen gleich durchmarschieren

Eine ausgezeichnete Siegesserie des Schwechater Teams endete mit einer 6:4-Niederlage beim Tabellenletzten Guntramsdorf 8. „Dort haben wir allerdings mit der B-Mannschaft gespielt“, berichtete SVS-Trainer Tibor Kun. Zuvor waren die Braustädter nicht zu bremsen.

Drei Spieler belegen nach der zwölften und letzten Meisterschaftsrunde die ersten drei Plätze in der Einzelrangliste. Mit 15 Siegen und lediglich einer Niederlage ist der U13-Spieler die Nummer eins der abgelaufenen Saison. Dahinter Florian Binder (U19) und Nikola Ajdaranovic (U17). Dementsprechend groß sind auch die Ziele des Klubs. „Wir würden jetzt schon gerne in der Unterliga spielen“, meint Kun. Zuvor müssen die jungen Braustädter aber noch in der 1. Klasse ran.

Zwei Gallbrunner landeten in den Top-3

Beste Bilanz. Gallbrunns Andreas Mitterlehner konterte in seinen Partien die schwierigsten Bälle und belohnte sich mit Platz eins in der Einzelrangliste der 3. Klasse Süd A. Foto: Novak, Novak

Ohne Niederlage eroberte die dritte Mannschaft des TC Gallbrunn den Meistertitel in der 3. Klasse Süd A. Zwei Gallbrunner schafften es in die Top Drei der Einzelrangliste: Kapitän Andreas Mittlerlehner brachte es mit 27 Siegen und zwei Niederlagen an die Spitze, Robert Varga landete mit 24 Erfolgen in 26 Partien auf Platz drei. Die Titelentscheidung fiel in der vorletzten Runde. Gallbrunn konnte im direkten Duell Wiener Neudorf 14 mit 6:2 bezwingen. „Sie werden so weitermachen und auch in der 2. Klasse um den Meister mitspielen. Sie haben sich gut eingespielt und sind richtig gut drauf“, ist Klubobmann Richard Ibantschitz stolz auf die Truppe.

Der TTC Bruck hatte mit zwei Mannschaften in der obersten Spielklasse, der 1. Landesliga, mitgemischt. Die Einsergarnitur wurde Vizemeister. Spitzenspieler Christopher Huber ist mit 43 Siegen in 45 Spielen die klare Nummer eins der Liga.

Die zweite Mannschaft beendete die Saison auf Rang sieben.