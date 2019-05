Johannes Maad und Julian Rzihauschek gingen bei den U15- Staatsmeisterschaften in Freistadt, Oberösterreich auf Medaillenjagd. Im Mannschaftsbewerb traten sie gemeinsam mit Samuel Ameti und Marcus Reimansteiner für das Team Niederösterreich 1 an. Nach einem klaren Sieg über die Steiermark lief es gegen Salzburg nicht nach Wunsch und man unterlag im Halbfinale. Im Spiel um Platz drei zeigten sich die Niederösterreicher aber wieder souverän und so holten die 4 Burschen den dritten Platz.

Im Einzel wurden die beiden SVS Spieler im Achtelfinale gestoppt. Im Doppel allerdings verlief es wesentlich besser. Dort trafen sich Julian und Johannes im Halbfinale als Gegner an der Platte. Der zehnjährige Julian konnte sich schließlich mit seinem Partner Samuel Ameti (Angern an der March) im U15 Doppel durchsetzen und gewann wenig später auch noch das Finale. Es war dies Julians vierte Goldmedaille in drei verschiedenen Altersklassen im heurigen Jahr.

Zur Belohnung für die erfolgreiche Saison darf Rzihauschek an den U15 Europameisterschaften Mitte Juli in Ostrawa/Tschechien teilnehmen.