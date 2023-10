Schwechater Triathletin meisterte Ironman auf Hawaii

3,8 Kilometer Schwimmen in der Kailua Bay, 180 Kilometer auf dem Rennrad entlang der Westküste und dann der 42,195 Kilometer lange Marathon bis ins Ziel. Der Ironman auf Hawaii ist nicht nur aufgrund der Gesamtdistanz von knapp 226 Kilometer eine fast unmenschliche Herausforderung, sondern auf der Strecke sorgen auch Wind und Wetter für erschwerte Bedingungen. Doch das alles konnte die Olivia Bolzer-Stanko vom Schwechater Triathlonverein „SVS-Endurance“ nicht aufhalten.

So schaffte es die Top-Sportlerin bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona überglücklich mit einer Zeit von 14 Stunden, 50 Minuten und 22 Sekunden ins Ziel. Mehr als 2.000 Triathletinnen waren am Start, Bolzer-Stanko erreichte letztlich den 1.769 Platz. Das zu den härtesten Rennen der Welt zählende Event wurde heuer übrigens erstmals als reiner Damenbewerb ausgetragen.

Um bei der legendären WM überhaupt dabei sein zu können, muss man sich zuvor qualifizieren. Das hatte die Vize-Obfrau des Schwechater Triathlonvereins im Oktober des Vorjahres in Portugal geschafft - wohlgemerkt bei ihrem allerersten Ironman.