ÖVV-Damen besiegten Frankreich in European League 3:1.

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat am Sonntag in der European Golden League erstmals voll angeschrieben.

Die ÖVV-Equipe gewann am vierten Spieltag der Gruppe B in Schwechat gegen die Französinnen 3:1 (13,-21,23,11) und holte damit drei Zähler. Das Auswärtsspiel hatten die Österreicherinnen 3:2 gewonnen, dazu kam ein Zähler aus einem Heim-2:3 gegen Kroatien.

Damit liegt die Truppe von Teamchefin Svetlana Ilic vor den letzten beiden Spieltagen in der Tabelle mit sechs Punkten hinter Kroatien (10) und Ungarn (7), gegen die es am Mittwoch (17.55 Uhr, live ORF Sport +) in Graz und am Samstag (15.00) in Budapest geht.