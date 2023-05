Debakel gegen Sportunion Mauer

Sportunion Mauer übernahm von Beginn weg das Kommando und hatte mehr Ballbesitz. Doch Mannswörth versteckte sich nicht und wurde in der 35. Minute belohnt. Stangler auf Can Özdemir, der wurde vom Gegner im Strafraum sträflich vernachlässigt und sein flacher Schuss zappelte im Netz. Der Gäste-Keeper Vladyslav Chanheliia sah dabei nicht so gut aus.

Kurz vor der Pause erfolgte aber der erste Rückschlag, der gleichzeitig ein Weckruf des neuen Tabellenzweiten sein sollte. Weitschuss von Felix Langbrucker, die Kugel springt vor dem heimischen Keeper Can Beliktay unkontrolliert auf. Die Abwehr war ebenso überraschend, doch für den heranstürmenden Hiroto Yamashita ideal: Kopfball, 1:1.

Mannswörth kam komplett unter die Räder

Knapp 25 Minuten lang hielt der Underdog den Gleichstand, doch dann brachen die Dämme. Mit einem Tripleschlag machte die Sportunion kurzen Prozess. Erst schoss Alexander Frank einen Strafstoß zum 2:1 ein. Kurz darauf ein schneller Angriff über rechts, Stanglpass und David Bednarcik brauchte nur noch einplatteln. Beim 4:1 passte Bednarcik in die Mitte, Andre Necina kam völlig alleingelassen zum Schuss und netzte ein.

Kurz vor dem Abpfiff sollte es erneut zu einem Dreifachschlag der Gäste kommen. In Minute 87. schlenzte Vlade Janjic die Kugel von rechts via Innenstange ins lange Eck. Necina traf nach einem kurz abgespielten Corner via Weitschuss von der Seite zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte dann Bednarcik, dieses Mal nach einem Angriff über die Mitte.