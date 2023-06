Ein Sieg fehlt zum Glück

Die Mannswörther bleiben der große Unentschieden-Kaiser der Rückrunde. Das 1:1 bei 1980 Wien war schon das achte Remis im Frühjahr. Nachdem bereits im Herbst vier Remis zu Buche standen, haben die Raffinerie-Städter stolze zwölf X vorzuweisen. Das ist der unangefochtene Ligarekord.

Eine sorgenfreie Zeit schaffen diese Remis aber nicht. Mannswörth steht auf dem 14. Platz und darf sich immer noch nicht sicher fühlen, was den Liga-Erhalt betrifft. Drei Spiele stehen jetzt noch auf dem Programm (WAF Brigittenau, Gerasdorf und Dinamo Helfort). Mit einem Sieg wäre zumindest schon klar, dass man nicht auf dem letzten Platz festkleben wird. Denn das aktuelle Schlusslicht Post SV hat sieben Zähler weniger auf dem Konto als Mannswörth. Das heißt: Selbst mit drei Siegen könnte der Tabellenletzte kein Überholmanöver mehr starten.

Mannswörth möchte unbedingt Sieg einfahren

Drei Punkte einfahren: Das ist nun das große Ziel der Mannswörther im Meisterschaftsfinish. „Und das werden wir auch schaffen“, ist der neue Sportliche Leiter Gerald Hladik überzeugt. Richtig: Der SC hat nach dem Abschied von Andreas Buger reagiert und einen ehemaligen Weggefährten in die frei gewordene Position gehievt. Der Neo-Funktionär steckt nun mitten in den Planungen für die neue Saison. „Es liegt gerade sehr viel Arbeit vor mir“, hat er sich erst vor kurzem in die neue Herausforderung gestürzt. Hladik: „Haben unsere

Chancen nicht verwertet“Zum Spiel gegen 1980 Wien meinte er: „Erste Halbzeit war der Gegner stärker. Im Mittelfeld waren wir nicht vorhanden. Und unser Stellungsspiel war nicht sehr gut.“ In der Pause krempelte Coach Claus Schönberger die Formation um, „danach waren wir klar stärker“, sah Hladik eine positive Entwicklung. Für einen Sieg hat es aber dennoch nicht gereicht, „weil wir ganz einfach unsere Chancen nicht verwertet haben.“