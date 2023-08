Ex-Schwechater Simandl: „Erste Partie ist immer wichtig“

Er war fünf Jahre lang bei der SV Schwechat, ehe es ihn im Sommer nach Korneuburg verschlug. Die Rede ist natürlich von Ex-SVS-Routinier Gregor Simandl. Der 29-Jährige ist mit seinem neuen Klub in der 1. Landesliga angekommen und holte zum Auftakt gemeinsam mit Armin Mujakic, der ebenso im Sommer die Schwechater verließ, ein 1:1 gegen Kilb. „Ich hab noch nie so viele Pressbälle wie in diesem Spiel erlebt“, schmunzelt der Verteidiger über die neuen Erfahrungen. „Da zuckt keiner zurück. Aber mir taugt es“, sieht er das klassische Klischee bestätigt: In der Wiener Stadtliga regiert die Technik, in Niederösterreich die Zweikämpfe.

Seine alte Liebe Schwechat und deren Saisonauftakt hat er natürlich nach wie vor im Blickfeld. Wie er die Chancen der Braustädter im Derby gegen Mannswörth einschätzt? Simandl gibt sich diplomatisch. „Qualität ist bei den Schwechatern für die Stadtliga genug vorhanden. Ich wünsche ihnen jedenfalls das Beste.“ Ob das Derby gegen Mannswörth für die Kicker etwas Besonderes ist? „Mehr für die jüngeren als für die älteren Spieler. Aber man merkt definitiv dann im Spiel, dass es ein besonderes Stadtliga-Match ist. Da geht es einfach um mehr“, plaudert Simandl aus dem Nähkästchen.

Buger: „Schwechat ist in der Favoritenrolle“

In dieselbe Kerbe schlägt Andreas Buger. Er war sechs Jahre bei den Mannswörthern: Erst Stürmer, dann Stürmer und Sportlicher Leiter und zum Schluss nur noch in der Funktionärsrolle. „Die beiden Derbys sind für die Vereine die Spiele des Jahres“, misst der 39-Jährige dem Prestigeduell große Bedeutung bei. „Es ist eine klare Standortbestimmung. Wer gewinnt, hat eine gute Basis für Meisterschaft gelegt.“ Die Schwechater sieht er in der Favoritenrolle. „Weil dort viel mehr Möglichkeiten bestehen“, so Buger.

Übrigens ist Buger nach seinem Abgang in Mannswörth wieder in den Aktivstand getreten (die NÖN hat berichtet). In Pöttsching (Burgenland, 1. Klasse Mitte) möchte es die Strafraumkobra nochmals wissen und den Meistertitel in Angriff nehmen. Wie ihm seine neue Herausforderung gefällt? „Ganz gut. Wir haben eine starke Mannschaft. Wie es in der Meisterschaft ablaufen wird, werden wir noch sehen. Wie stark die Konkurrenz ist, weiß ich noch nicht.“ In der Vorbereitung konnte Buger bereits seine Duftmarke hinterlassen. Er hat drei Testpartien bestritten und sieben Tore erzielt. Am Samstag (18 Uhr) startet gegen Loipersbach die Meisterschaft.