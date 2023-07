Im Doppelpack von Schwechat zu Korneuburg

Lange galten sie als Leistungsträger der Braustädter, doch diese Zeit nimmt nun ein Ende. Zuerst entschied sich Armin Mujakic dazu, nach Korneuburg zu wechseln, ehe ihm Gregor Simandl folgte. Auf die Frage nach dem Grund für diesen Transfer antwortete Mujakic: „Im Laufe der Rückrunde habe ich gemerkt, dass die Mannschaft nicht mehr diesen Biss hatte wie zuvor und mir wurde klar, dass ich keine Zukunft mehr in Schwechat habe.“ Auch Simandl hatte konkrete Anlässe für seinen Tapetenwechsel: „Nach fünf Jahren bei den Blau-Weißen wurde es Zeit für eine neue Herausforderung, allerdings hatte ich eine schöne Zeit und dafür möchte ich mich auch bedanken.“ Außerdem hätte er sich gerne mit einem Meistertitel verabschiedet, der seines Erachten auch im Bereich des Möglichen gewesen wäre.

Beide wollten nur nach Korneuburg

Mujakic soll in Korneuburg eine neue Rolle bekleiden. „Ich werde vermutlich eher im zentralen Mittelfeld oder als hängende Spitze zum Einsatz kommen.“ Das passe ihm perfekt ins Konzept, denn er sei ein Spieler, der gerne den Ball am Fuß hat. „Meine Aufgabe liegt nun in der Spielorganisation. Ich hoffe, dass ich dadurch wieder in meine alte Form zurückfinden werde.“ Simandl, der ehemalige Abwehrchef der Schwechater hat klare Ziele bei seinem neuen Verein: „Als Aufsteiger schwebt man auf einer Euphoriewelle und daher hoffe ich, dass wir oben mit dabei sein werden.“ Interessanterweise verbindet den Angreifer und den Verteidiger nicht nur eine Vergangenheit in Schwechat. „Ich habe mit Gregor bereits in der Rapid-Akademie gemeinsam gekickt und als ich bei meinem neuen Arbeitgeber gefragt wurde, was ich denn von ihm halte, fand ich natürlich nur lobende Worte für ihn“, erzähtle Mujakic. Auch Simandl freut sich auf die gemeinsame Zeit in Korneuburg: „Für mich war schnell klar, dass ich nur hierher will. Die Tatsache, dass ich wieder mit Armin gemeinsam auflaufen kann, machte mir die Entscheidung nur umso leichter.“