Mannswörth: Duell um den Liga-Erhalt

Nach dem 1:7 gegen die Sportunion Mauer hingen die Köpfe tief. „Das war ein Selbstzerfall“, war Sportlicher Leiter Andreas Buger nach dem Debakel gegen den Titelanwärter entsetzt. Dabei schaute die Welt bis zur Pause noch ganz gut aus. Da stand es noch 1:1, nachdem Mannswörth sogar sensationell in Führung gehen konnte. Doch nach der Pause ging es bergab. Ein Dreifachschlag zerstörte die Träume der Raffinerie-Städter, etwas Zählbares mitzunehmen. „Wir waren chancenlos“, seufzt Buger, der nun mit sorgenvollen Blicken auf das nächste Match blickt. Und das hat es in sich: Mannswörth trifft auf eigener Anlage auf das Team vom ASV 13. Ein Duell mit einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich hoffe, dass nun alle im Verein gesehen haben, in welch prekären Lage wir eigentlich sind“, warnt Buger davor, die Situation nicht ernst zu nehmen. Nachsatz: „Der Hut brennt!“

Cabrera und Khattab sind wieder an Bord

Gegen die Sportunion Mauer fiel ein ganz wichtiger Kicker aus, der für das Spiel der Spiele aber wieder fit sein sollte: Ione Cabrera. Der Abwehrchef und Antreiber fehlte dem SC zuletzt an allen Ecken und Enden. „Er hatte leider muskuläre Probleme“, mussten Buger und Co. auf die Gesundheit des Routiniers Rücksicht nehmen und ihn draußen lassen.

Wer ebenso wieder dabei ist, ist Mohammed Khattab. Der Defensivmann der Mannswörther hat seine Gelbsperre abgesessen und ist damit wieder spielberechtigt. „Wir sind leider momentan eine Wundertüte. Ich hoffe, dass wir gegen den ASV13 einen guten Tag erwischen“, so Buger.

Im Herbst konnten sich die Mannswörther beim ASV13 übrigens mit 4:2 durchsetzen. In keinem anderen Ligaspiel erzielte der SC so viele Tore in einem Spiel wie damals. Balazs Szebenyi glänzte dabei mit einem Doppelpack. Der gefährlichste Offensivmann der Mannswörther (zehn Tore) läuft seiner Form aus dem Herbst aber momentan hinterher. Im Frühjahr traf er erst einmal.