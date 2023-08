Mannswörth entzaubert Schwechat im Derby: 4:2!

MANNSWÖRTH - SCHWECHAT 4:2. Die Mannswörther lieferten im Stadtderby eine faustdicke Überraschung und besiegten Schwechat mit 4:2. Nach zehn Minuten Abtasten war es Ugur Sezen, der nach einem Outeinwurf und einem verlängerten Ball von Saidouna Conde auf 1:0 stellte. Danach war Mannswörth in den Zweikämpfen präsenter und hatte bei einem Lattenschuss Pech. Wie aus dem Nichts gelang dem Favoriten aber der Ausgleich. Ein schneller Angriff über die Seite wurde von Manuel Cerba abgeschlossen und der Spielstand war wieder egalisiert. Doch kurz vor der Pause passierte eine mitentscheidene Szene: Conde zog aus gut 20 Metern ab und der Flachschuss zappelte im Netz – 2:1! „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und viel Selbstvertrauen gebracht“, analysierte Claus Schönberger, der dieses Mal als Co-Trainer fungierte und Thomas Gonda das Chefcoaching überließ. Der Grund: Gonda beobachtete die Schwechater im Vorfeld zweimal und darüber hinaus war Schönberger die Trainingswoche vor dem Derby auf Urlaub und erkrankt.Schlussoffensive der

Gäste blieb ohne ErfolgNach dem Seitenwechsel legten die Mannswörther nach. Der eingetauschte Akin Atmaca erwies sich als idealer Joker und verwertete einen Conde-Assist zum 3:1. „Das war so ein Spiel, wo fast alles aufgegangen ist“, lachte Schönberger das Herz. Nach einem weiten Ausschuss konnte Conde seine Leistung krönen und sogar auf 4:1 stellen. Der Käse war deswegen aber noch nicht gegessen. Schwechat verkürzte durch ein Khattab-Eigentor auf 2:4 und legte in der Offensive einen Zahn zu. Zweimal musste Mannswörths Keeper Can Beliktay in größter Not retten. Schönbergers Fazit aus Mannswörther Sicht: „Für uns war es ein super Derby. Der Sieg wird unser Selbstvertrauen steigen lassen.“

Thomas Slawik, Coach bei der SV Schwechat, sah in der fehlenden Aggressivität seiner Mannschaft den Kern allen Übels. „Es fehlte die Männlichkeit in den Zweikämpfen. Die Energie und der Wille waren nicht vorhanden. Mannswörth hat das wesentlich besser gemacht. Schade, da war für uns mehr drinnen.“