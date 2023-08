Mannswörth fordert Schwechat im Derby

Mannswörth gegen Schwechat. Das ist das Duell der beiden Rivalen aus der Braustadt. Am Freitag ist es wieder so weit und in Mannswörth kommt es am Freitag (18 Uhr) zu einem abendlichen „High noon.“

Was wohl fix sein wird, ist eine ordentliche Kulisse bei den Raffineriestädtern inklusive Kaiserwetter. „300 bis 400 Besucher werden's schon sein“, erwartet Mannswörths Trainer Claus Schönberger einen Hexenkessel. Wer beim Spiel der Spiele am Ende die Nase vorne haben wird, ist unmöglich vorauszusagen. Beide Vereine erlebten – zumindest von den Testspielergebnissen her – eine durchwachsene Vorbereitung.

Die Statistik verspricht für die Mannswörther jedenfalls nichts Gutes. In den letzten 15 Jahren gab es fünf Duelle auf Mannswörther Boden. Viermal gewann Schwechat und erst beim letzten Aufeinandertreffer im März diesen Jahres gab es das erste Erfolgserlebnis in Form eines 2:2. „Die Statistik stört mich nicht, weil das 2:2 das aktuellste Ergebnis ist. Und da waren wir knapp am Sieg dran“, erinnert sich Schönberger zurück. „Schwechat ist der Favorit, aber wir werden motiviert ins Spiel gehen. Mit einer guten Leistung können wir punkten“, ist der heimische Trainer sicher. Seine Elf muss aber dezimiert antreten: Abdullatif Öztürk, Marijan Maric, Christian Hautzinger und Ayoub Ben Ammar fallen aus.

Slawik: „Eine Partie wie jede andere“

Die Schwechater wiederum können nahezu in Bestbesetzung antreten. Einzig der Einsatz von Emre Kilka wackelt.

Schwechats Trainer Thomas Slawik versucht übrigens im Vorfeld der Partie Ruhe auszustrahlen und möchte erst gar keinen Stress aufkommen zu lassen. „Das ist ein Spiel wie jedes andere“, möchte er dem Derby am liebsten seinen Zauber nehmen. „Eine gesunde Nervosität gehört dazu. Aber wir wollen da ruhig reingehen und drei Punkte holen.“ Über die Mannswörther weiß er Bescheid, eine messerscharfe Analyse des Gegners werde es aber nicht geben. „Da habe ich schon oft ins Klo gegriffen. Ich werde mich zu 91 Prozent auf meine Mannschaft konzentrieren.“ Ganz anders die Mannswörther: „Co-Trainer Thomas Gonda hat sie zweimal beobachtet und sind gewappnet“, so Schönberger.