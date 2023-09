Mannswörth legte nächsten Dreier nach

Mannswörth hat der Statistik ein Schnippchen geschlagen und seit 2015 den ersten Sieg bei Austria XIII gelandet. „Und das völlig verdient“, freute sich Coach Claus Schönberger. Seine Mannschaft geriet zwar nach einem hohen Ball mit 0:1 in Rückstand. Doch innerhalb weniger Minuten fing sich das Mannswörther Kollektiv und konnte ausgleichen. Nach einer Meindorfer-Flanke war David Pastuovic zur Stelle und netzte zum 1:1 ein. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir voll im Spiel“, sah Schönberger, wie seine Truppe das Kommando übernahm und vor der Pause mit einem Stangenschuss an der Führung anklopfte.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe Can Özdemir zum 2:1 abstaubte und damit die Mannswörther zum Jubeln brachte. Schließlich sollte der Treffer nur ein Teil eines Doppelschlags werden. Denn bei der Auflage spielte Austria XIII den Ball zurück, Pastuovic sprintete dem Leder nach, schnappte es und erhöhte auf 3:1. „Das hat dem Gegner das Genick gebrochen“, sah Schönberger in dieser Aktion den entscheidenden Moment in diesem Match. In der Schlussphase hatte der SC noch Chancen auf das 4:1. Der Gegner warf alles nach vorne, hatte aber bei einem Lattenschuss und zwei weiteren guten Angriffen kein Glück.

Nächster Gegner: Gerasdorf-Stammersdorf

Am Freitag (18 Uhr) ist Gerasdorf in Mannswörth zu Gast. Schönberger: „Da haben wir Einiges gutzumachen. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie.“ Im Match gegen Austria XIII ist Ugur Sezen umgeknickt und daher fraglich. Ansonsten sollte Schönberger die gleiche Truppe wie in der letzten Runde aufbieten können.