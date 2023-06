Mannswörth muss Ex-Profi ziehen lassen

Der Abwehrchef zieht weiter. „Ich brauche eine neue Herausforderung“, sagt Ione Cabrera. Und die wird der 37-Jährige künftig in der 1. Klasse Süd annehmen, wechselt zum SC Weissenbach. „Ich habe versucht, mit dem Fußball aufzuhören. Aber er lässt mich nicht los“, schmunzelt der Spanier.

35 Spiele in LaLiga 2, 188 Partien im österreichischen Profi-Fußball: Die Karriere von Ione Cabrera kann sich sehen lassen. Vom Fußball hat der mittlerweile 37-Jährige noch lange nicht genug. Seit Winter 2020/21 kickte der Spanier für den Wiener Stadtligisten. Nun setzt er seine Karriere in der vorletzten Spielklasse fort. Cabrera wechselt im Sommer zum SC Weissenbach. Den Transfer fädelte Coach Helmut Vogel ein. Ihn kennt Cabrera noch aus seiner Zeit bei Mannswörth, wo Vogel Co-Trainer war.

Ex-Mannswörth-Co nützt seine Kontakte

„Es hat sich dabei eine Freundschaft entwickelt. Er ist auch ab und zu bei einer Grillerei bei mir zu Hause dabei“, plaudert Vogel aus dem Nähkästchen.

Einen Spieler, der in seiner Vita Vereine wie Las Palmas, Osasuna, Jerez, Grödig, Altach, Wattens, LASK und Admira stehen hat, verpflichtet ein Verein aus der 1. Klasse nicht alle Tage. „Mit seiner Übersicht, Ruhe und professionellen Einstellung wird er unseren jüngeren Spielern als Vorbild vorangehen und ihnen am Spielfeld Sicherheit für ihre sportliche Entwicklung in der Ersten geben“, meint Weissenbach-Obmann Raimund Horvath. Cabrera, der in seiner Profi-Laufbahn fast ausschließlich Innenverteidiger spielte, ist im Triestingtal als Sechser eingeplant. „Ione wird unser Team mit seiner Qualität einen Schritt weiter bringen.“