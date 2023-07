Mannswörth: Noch sehr viel Arbeit

Zwei Wochen an Vorbereitungstraining haben die Mannswörther schon auf dem Buckel. Die ersten Eindrücke von Coach Claus Schönberger von seiner neuen Mannschaft? „Die Trainingseinheiten waren ordentlich. Aber natürlich gibt es noch sehr viel zu tun.“ Die Neuzugänge gilt es erst einmal zu integrieren. „In zwei, drei Wochen wird sich im Kopf dann herauskristallisieren, wie die Mannschaft ausschauen könnte.“ Bis dahin muss noch viel Schweiß fließen. Übrigens aber vorerst am Himberger Sportplatz. Denn der Mannswörther Rasen erfährt eine Frischkur. Neue Ziegel wurden teilweise verlegt. „Nächste Woche können wir dann wieder in Mannswörth spielen. Bis dahin hatte der Rasen fünf Wochen Ruhe“, so Schönberger, der sich schon auf die neue Wiese bei den Raffineriestädtern freut.

Mannswörth mit Sieg und Pleite bei den Tests

Auch die ersten Testspiele fanden in Himberg statt. Den Auftakt machte das Duell mit Gebietsligist Leopoldsdorf, welches die Mannswörther mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Letzte Woche war dann der burgenländische Landesligist Ritzing zu Gast. Die erfahrene Topmannschaft aus den Nachbarbundesland war den sichtlich erschöpften Mannswörthern überlegen. Vor allem zweite Halbzeit, „da sind wir nach den Einwechslungen zusammengebrochen“, analysierte Schönberger die 1:7-Testspielniederlage.

Gestern Dienstag (nach Redaktionsschluss, Anm.) fand der Probegalopp gegen Himberg statt, ehe es am Samstag auswärts gegen Katzelsdorf zur Sache geht.

Einziger Wermutstropfen: derzeit: Drei Spieler sind angeschlagen. Abdullatif Öztürk (Schlüsselbeinbruch), Lukas Keglevits (Zerrung) und Fuat Karacan (Prellung) sind derzeit außer Gefecht. Christian Hautzinger hingegen ist auf bestem Wege zurück in die Mannschaft. „Zuletzt zwickte aber ihm die Wade“, hofft Schönberger, dass er in der Meisterschaft auf seinen Schlüsselspieler bauen kann.