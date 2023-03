Mannswörth: Nur ein mageres X

Werbung

Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, dem Klassenerhalt feste Konturen zu geben. Die Mannswörther gastierten beim Schlusslicht Post SV. Ein Sieg war nahezu Pflicht, um sich den Konkurrenten vom Hals zu halten. Doch die Raffinerie-Städter enttäuschten komplett. „Die erste Chance hatten wir in der 57. Minute und das sagt eigentlich alles aus“, schüttelte Sportlicher Leiter Andreas Buger den Kopf. Die Mannswörther wirkten planlos, nervös und fanden überhaupt nicht in die Partie. „Es gab keinen Grund dafür“, hätte Buger viel lieber ein kleines Feuerwerk und die volle Punkteausbeute gesehen. Stattdessen geriet Mannswörth sogar in Rückstand. Beim Rausspielen patzte die Abwehr, der Gegenangriff fruchtete und Post jubelte über das 1:0.

Mannswörth rutschte auf Rang 13 ab

Zum Glück konnte die Schönberger-Elf prompt zurückschlagen und nur sechs Minuten später den Ausgleich erzielen. Julian Hirschbeck war zur Stelle und netzte zum 1:1 ein. Danach hatten die Gäste bei einem Stangenschuss Pech. Im Finish vergab Özel die Topchance auf den Sieg. „In der Situation muss er aufspielen, dann holen wir dort noch drei Punkte“, so Buger.

Die Mannswörther konnten mit dem 1:1 den Abstand zu Post SV gleich halten, verloren aber einen Platz in der Tabelle und rutschten auf Rang 13 ab. „Jetzt müssen wir endlich gewinnen“, will Buger gegen Donau die ersten drei Punkte im Frühjahr sehen. Dass es gegen den Tabellenvierten schwer wird, sei klar, aber: „Warum soll es nicht gegen eine Mannschaft funktionieren, die weiter oben steht?“ Balazs Szebenyi und Abdullatif Öztürk sollten nach ihren überstandenen Verletzungen wieder fit sein.