Mannswörths Lazarett wird größer

Die Mannswörther haben derzeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nachdem klar wurde, dass Abdullatif Öztürk nach seinem Radunfall für längere Zeit ausfallen wird (Schlüsselbeinbruch), sind nun fünf weitere Kicker im Lazarett eingekehrt. Zwei davon dürften (zum Glück) nur leicht angeschlagen sein: Christian Hautzinger zog sich eine Zerrung zu und Ayoub Ben Ammar ist beim Training umgekippt und klagt nun über eine Bänderüberdehnung.

Die drei Neuzugänge von Post SV sind ebenso bedient, zum Teil lässt sich noch nicht abschätzen, wie schwer. Fuat Karacan ist außer Gefecht, Matej Azdajic aufgrund einer Schienbeinüberreizung ebenso. Zuletzt erwischte es auch Marijan Maric. „Er hat einen Schlag auf den Mittelfuß abbekommen. Hat nicht sehr ausgeschaut“, seufzte Coach Claus Schönberger.

Zwei Testspielniederlagen der Mannswörther

Freilich sind das keine gute Nachrichten für ihn und den SC Mannswörth. „Es wird aufgrund unserer Abgänge ohnehin eine schwere Saison. Wir brauchen Zeit, um alle neuen Spieler zu integrieren. Wenn jetzt noch Verletzungen dazukommen, wird die Sache natürlich nicht leichter.“

In Anbetracht der Tatsachen sieht Schönberger daher die Testspielergebnisse nicht so tragisch. Gegen Katzelsdorf (0:3) und Himberg (4:5) setzte es Niederlagen. „In beiden Spielen haben wir zur Pause kräftig durchgetauscht. Gegen Himberg waren wir außerdem schon 4:1 vorne.“ Im Match gegen Katzelsdorf vergab Mannswörth zudem zwei Sitzer auf die Führung. „Wir sind außerdem in der dritten und jetzt vierten Vorbereitungswoche. Dementsprechend erschöpft sind auch die Spieler“, stellte sich Schönberger hinter sein Team.