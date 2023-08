Reaktion ist verlangt

WIENERBERG – SCHWECHAT; FREITAG, 18 UHR. Die Trainingswoche hat bei den Schwechatern ein Motto: „Quali!“ Coach Thomas Slawik will bei seinen Mannen nach 2:4 im Derby gegen Mannswörth Schweiß fließen sehen. „Nach einer Niederlage darf man schon überlegen, ob man das eine oder andere ändert. Jeder darf sich beim Training beweisen“, so der Übungsleiter. Des weiteren möchte er den Fokus auf die Basics legen, denn die dürften gegen Mannswörth nicht gepasst haben. Daher werden wohl auch Zweikampfverhalten, Einsatz und Abschlüsse auf der Trainingsagenda stehen. „Die einfachsten Dinge haben im Derby zum Teil nicht geklappt. Das müssen wir ändern“, weiß der Coach, der eventuell wieder auf Emre Kilka bauen kann. Der Routinier kam schon wieder in der U23 zu einem schmerzfreien Einsatz.

AUSTRIA XIII – MANNSWÖRTH; SAMSTAG, 16 UHR. Die Statistik verspricht nichts Gutes: Der letzte Sieg der Mannswörth auf dem Kunstrasenplatz von Austria XIII geschah 2015. Es war dies der einzige volle Erfolg in zehn Jahren. In elf Auswärtsspielen erreichte Mannswörth lediglich zwei X, den besagten 2:1-Sieg und kassierte sonst nur Niederlagen. „Die Trauben hängen dort also sehr hoch“, kennt auch Trainer Claus Schönberger die verheerende Bilanz.

Trotzdem möchte er mit seiner Mannschaft das Selbstvertrauen mitnehmen und nach dem 4:2-Derbysieg nachlegen. „Wir müssen das Kurzpass-Spiel von Austria XIII unterbinden und den Spielfluss brechen. Gleichzeitig müssen wir bei Standards aufpassen. Das ist der Gegner gefährlich.“ Bei Mannswörth steht die gleiche siegreiche Truppe wie zuletzt gegen Schwechat zur Verfügung.