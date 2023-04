SC Mannswörth: Hut beginnt zu glimmen

Werbung

Nach drei Unentschieden in Folge gab es für die Mannswörther mit dem 1:5 bei Slovan HAC einen schmerzhaften Tiefschlag. „Langsam brennt der Hut“, wirft Sportlicher Leiter Andreas Buger einen sorgenvollen Blick auf die Tabelle. Mannswörth steht auf Platz 14 und liegt nur noch sieben Punkte vor Schlusslicht Post SV. Denn der Inhaber der Roten Laterne konnte in der aktuellen Runde einen Sieg landen und an Boden gut machen. „Ich habe schon vorher davor gewarnt, dass wir uns nicht sicher fühlen dürfen“, so Buger. In Sachen Abstiegskampf fühlt er sich an die abgelaufene Saison zurückerinnert. Da musste der SC bis zum letzten Moment kämpfen und um den Stadtliga-Verbleib zittern. „Und das will ich mir heuer ersparen.“

Buger: „Uns fehlt die nötige Einstellung“

Warum seine Mannschaft nach wie vor dem ersten Sieg im Frühjahr nachläuft? „Uns fehlt es an der nötigen Einstellung“, kritisiert er die Mannschaft. Nach dem raschen 0:1 bei Slovan haben die Raffinerie-Städter die Flinte ins Korn geworfen und nicht mehr in die Partie gefunden. Buger: „Und das verstehe ich nicht. Wenn man noch 90 Minuten Zeit hat, den Ausgleich zu machen, dann schmeiße ich doch nicht alles hin.“

Im nächsten Match gegen Austria XIII erwartet sich der Funktionär eine Reaktion der Mannschaft. „Wir müssen siegen, denn nur Siege helfen uns weiter“, fordert Buger eine volle Punkteausbeute. Der Tabellensiebente ist der absolute Angstgegner der Mannswörther. Seit September 2015 gab es keinen vollen Erfolg mehr. Und im Hinspiel wurde der SC mit 5:1 regelrecht zerlegt.