Schwechat: Bittere Heimniederlage

Die Gäste waren motiviert bis in die Haarspitzen, gingen couragiert in die Zweikämpfe und kauften den Schwechatern die Schneid ab. Bei einem Angriff über links wurde die Abwehr der Braustädter mit einem schönen Pass ausgehebelt, Pass zur Mitte und Kapitän Dominik Eichinger katapultierte den Ball herrlich ins Kreuzeck. Damit war das 1:0 für die Gäste perfekt, doch ans Nachlassen wurde nicht gedacht. Stadlau zeigte sich weiterhin stark: Die Pässe kamen an, Schwechat wirkte zu passiv. Bei einem Bombenschuss an die Latte hatten die Gäste im ersten Durchgang Pech. Das 2:0 wäre verdient gewesen. Allerdings hätte es auf der Gegenseite auch Elfmeter geben können. Emre Yilmaz drang in den Strafraum ein und nach einem Zweikampf ging er zu Boden. 99 Prozent der Leute im Rudolf Tonn Stadion sahen wohl ein Elfmeter-Foul, doch Schiedsrichter Almir Hadzimuratovic gehörte zum exklusiven einen Prozent und registrierte eine Schwalbe. Zur großen Verwunderung gab es daher Gelb für Yilmaz, was sich schon bald für die Schwechater doppelt negativ auswirken sollte.

Schwechat spielte eine Halbzeit lang zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann für die Schwechater mit einem Schlag ins Gesicht, denn Yilmaz wurde nach einem Foul mit der Ampelkarte vom Feld geschickt. Damit nicht genug: Nur drei Minuten später schossen die Gäste das 2:0. Herrlicher Wechselpass aus der Abwehr durch die Verteidigung auf Leon Effenberger. Der zieht in den Strafraum, spielt kurz auf Daniel Hörmayer und der macht es elegant. Rechts angetäuscht, links angetäuscht und quasi aus dem Stand schlenzte er das runde Leder via Innenstange ins Tor. Nur fünf Minuten später erfolgte die endgültige Entscheidung, als Josip Habula ein unglückliches Eigentor fabrizierte und damit den Gästen der Treffer zum 0:3-Endstand bescherte.