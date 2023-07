Schwechat: Emre Kilka feiert Comeback

Vor rund 23 Monaten verletzte sich Emre Kilka im Derby gegen Mannswörth mehr als nur schwer. Er erlitt einen Kreuzbandriss und sämtliche weitere Bänderrisse. „Ich habe damals einen Fehler gemacht und meinen Gegenspieler zu stürmisch attackiert, doch ihm ist Gott sei Dank nichts passiert“, wie der Defensivakteur erklärte. Nach langer Abstinenz startete der 27-Jährige wieder in die Vorbereitung und findet schön langsam wieder zu alter Stärke. Am Samstag kam dann der große Moment. Kilka durfte nicht nur von Beginn an spielen, sondern führte seine Mannschaft auch noch als Kapitän aufs Feld. „Damit habe ich echt nicht gerechnet, weshalb ich auch etwas nervös war, aber nach zehn Minuten habe ich dann gemerkt, dass sich eigentlich nichts geändert hat“, erzählte der Außenverteidiger. Auf die Frage, ob ihm das Kicken gefehlt habe, meinte er: „Ich habe meine Jungs immer als Fan unterstützt, aber es hat mir extrem wehgetan, nur zusehen zu können, also ja, es hat mir extrem gefehlt.“

„Ich will wieder Stammspieler werden“

Kilka hat klare Vorstellungen, wie die Saison für ihn verlaufen soll: „Ich will wieder Stammspieler werden, aber derzeit reicht es für mich noch nicht für die vollen 90 Minuten, da bin ich realistisch.“ Das soll sich schleunigst wieder ändern. „Im Laufe der Hinrunde sollte ich es hinbekommen, denn ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und werde alles dafür geben.“ Was das Wohlbefinden des Schwechat-Kickers anbelangt, sieht es bis dato sehr gut aus. „Im Allgemeinen fühle ich mich gut, ich habe keine Schmerzen und mein Knie hält“, stellte Kilka fest. Allerdings sei er zu selbstkritisch, weil noch nicht alles so läuft, wie er das von sich gewohnt war. „Meine Mitspieler und das Trainerteam unterstützen mich, wo es nur geht und nehmen mir jeglichen Druck, den ich mir selbst auferlege.“

Die sportlichen Ziele für die kommende Saison sind derzeit für Kilka noch eher Nebensache. „Wir sind eine neuformierte Truppe, die sich erst finden muss, aber wir harmonieren echt super und die Philosophie des Trainers passt wie die Faust aufs Auge“, so der ambitionierte Verteidiger. Es bleibt abzuwarten, wie sich die SV Schwechat in ihrem neuen Gewand präsentieren wird.