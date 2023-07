Schwechat: Fünf Talente einberufen

Der Umbruch bei der SV Schwechat ist groß. Wie berichtet wurden acht neue Kicker in die Braustadt gelotst, daneben verließen fünf Stammspieler den Verein.

Das ist aber noch nicht alles, wie jetzt Sportlicher Leiter Dejan Mladenov berichtet. Die Braustädter halten an bewährten Traditionen fest und führen auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die Kampfmannschaft heran. Aus der U18 wurden Amin Assas, Koray Aydin, Luca Frischauf und Aleksandar Radosavljevic nach oben gezogen. „Sie konnten schon letzte Saison reinschnuppern und sind zu Einsätzen gekommen. Jetzt sind sie fix dabei“, berichtete Mladenov. Des weiteren wurde ein U16-Talent schon in den Kader aufgenommen: Felix Schachner.

Sie alle werden am 10. Juli mit dabei sein, wenn die SV Schwechat in die Vorbereitung startet. Die Zielsetzung für die neue Saison? Mladenov: „Meistertitel ist kein Thema. Wir sind uns dessen bewusst, dass es jetzt ein paar Jahre dauern kann und die Mannschaft erst einmal zusammenwachsen muss.“