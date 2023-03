Schwechat ist wieder Tabellenführer

Werbung

Es war ein riesiger Kraftakt, aber er hat sich ausgezahlt: Die SV Schwechat ringt im Rudolf-Tonn-Stadion den Tabellenführer FavAC nieder und ist jetzt wieder an der Spitze der Wiener Stadtliga. „Unglaubliche Moral von dieser Mannschaft“, war Sportlicher Leiter Dejan Mladenov auf Wolke sieben. „Schon gegen Mannswörth waren wir zweimal im Rückstand und sind zurückgekommen und dieses Mal wieder.“ Doch dieses Mal gab es als Belohnung nicht einen, sondern gleich drei Punkte. Und nicht nur das: Schwechat ist wieder die Nummer eins der Wiener Stadtliga.

In der ersten Halbzeit war die Partie von Taktik und Zweikämpfen geprägt. Der FavAC hatte zwei gute Chancen, Schwechat kam einige Male gefährlich in Strafraumnähe. Der große Wurf in Form einer Torchance war aber noch nicht dabei. Kurz vor der Pause dann der Keulenschlag und die Führung der Gäste.

Schwechat drehte noch die Partie auf 2:1

Doch wer dachte, dass die Schwechater nun die Flinte ins Korn werfen werden, täuschte sich gewaltig. „Eine Explosion in der zweiten Halbzeit“, beschrieb Mladenov den Leistungsanstieg seiner Mannen nach der Pause. Die Blau-Weißen drehten die Partie noch auf 2:1. Die Tore lieferten Fatlum Kreka per Strafstoß und Marcel Kopriva. Und gegen Ende gab es noch eine Ampelkarte je Mannschaft, wie es sich über ein spannendes Derby auch gehört. „Wir sind wieder verdient ganz vorne“, funkelten bei Mladenov die Augen.