Wiener Stadtliga Schwechat: Schlechtester Start seit sechs Jahren

Foto: Christopher Schneeweiß

Werbung

M it zwei Niederlagen startete Schwechat das letzte Mal in die Ostliga-Saison 2017/18. Böses Omen? Damals wurden es jedenfalls ganze fünf Pleiten am Stück.

Zwei Niederlagen zum Auftakt gab es in Schwechat schon sechs Jahre nicht mehr. Seit dem Abstieg in die Stadtliga gab es zumindest immer einen Punkt aus den ersten beiden Spielen. Jetzt steht die SVS erstmals mit leeren Händen da. 2017 prolongierten die Schwechater ihre Negativserie übrigens auf fünf Pleiten, ehe endlich der erste Sieg gelang. Müssen die Blau-Weißen dieses Mal auch noch drei Watsch'n einstecken, ehe es aufwärts geht? „Im Fußball ist alles möglich“, wollte Sportlicher Leiter Dejan Mladenov lieber nicht allzu detailliert auf die Parallele eingehen. „Aber die Auslosung ist definitiv sehr schwer. Wir müssen jetzt mit dieser Situation umgehen lernen und dann werden wir auch wieder erfolgreich sein.“ Mladenov: „Machen derzeit zu viele Fehler“ Die beiden Niederlagen gegen Mannswörth (2:4) und jetzt gegen Wienerberg stimmen Mladenov nicht negativ. „Wir hatten sehr viel Ballbesitz und haben auch nicht so schlecht gespielt. Das Problem ist, dass wir zu viele gravierende Fehler machen.“ Etwa beim 1:2 gegen Wienerberg, als aus der Schwechater Abwehr der Ball direkt zum gegnerischen Stürmer gespielt wurde. Zudem versemmelte Manuel Cerba beim Stand von 2:3 die dicke Chance zum Ausgleich. „Es fehlt auch ein bisschen das Spielglück“, seufzte Mladenov. Erfreulich war dafür das Comeback vom Emre Kilka in der Abwehrkette. „Ein ganz wichtiger Spieler für uns“, freute sich Mladenov über die Rückkehr des Verteidigers, der aber nach seiner langen Verletzungspause nach wie vor noch nicht die Kraft für die vollen 90 Minuten aufbringen kann.