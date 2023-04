Schwechat siegt im stürmischen Regen

Werbung

Vor dem Aufeinandertreffen mit 1980 Wien standen alle Anzeichen auf eine Spielabsage, da es vor allem an diesem Tag noch viel regnete, doch das Match fand statt. „An einigen Stellen standen die Lacken, trotzdem gelang es uns, guten Fußball zu spielen“, freute sich Schwechats Trainer Senad Mujakic. Im ersten Durchgang dominierte die SVS das Spielgeschehen und ließ die Gäste kaum zu Räume kommen. Ein Doppelschlag von Emre Yilmaz in der 21. und 24. Spielminute bescherte den Braustädtern eine hochverdiente 2:0-Pausenführung. In den zweiten 45 Minuten ließ man etwas nach und die Gäste kamen immer besser ins Spiel und auch zu guten Gelegenheiten. „Bei diesem Spielstand ist das immer sehr gefährlich, denn 1980 hätte nur ein Tor gebraucht, um die berühmtberüchtigte zweite Luft zu bekommen“, erklärte der SVS-Coach. Der Tabellenzwölfte hatte nichts zu verlieren und so trat er auch auf, jedoch reichte es am Ende nicht für einen Torerfolg und es blieb beim 2:0. „Ich sehe die Saison wie einen Marathon, wo die letzten zehn Kilometer wichtiger sind als die ersten“, betonte Mujakic. Jedes Spiel und vor allem jeder Sieg sei für die Schwechater nun von immenser Bedeutung, so auch jener gegen 1980 Wien.

Auswärts gegen den Vorletzten

„Solche Partien sind immer sehr schwierig, noch dazu auf so einem kleinen Platz“, ist sich der Mujakic vor dem nächsten Match gegen den Vorletzten sicher. Bis auf Manuel Bauer, der aufgrund einer schwerwiegenderen Knöchelverletzung die gesamte Saison ausfallen wird, und Armin Mujakic, stehen alle Kicker zur Verfügung.