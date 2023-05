Schwechat: Slawik ist der neue Trainer

Thomas Slawik übernimmt als neuer Trainer bei der SV Schwechat. Der 41-Jährige besitzt die UEFA-A Trainerlizenz und war zuletzt beim SV Stockerau als tätig. „Wir heißen Thomas herzlich in unserem Verein willkommen und wünschen ihm und dem Team in Zukunft viel Erfolg“, so Sportlicher Leiter Dejan Mladenov. Slawik: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe mit den Jungs und bedanke mich für das Vertrauen seitens des Vereins! Das erste Training hat richtig Spaß gemacht. Ich persönlich stehe auf einen mutigen Ballbesitz-Fußball und das möchte ich in Zukunft mit der Mannschaft gemeinsam umsetzen!“

Slawik ist der Nachfolger von Senad Mujakic, der vor drei Wochen überraschend die Kommandobrücke bei der SVS nach internen Differenzen verließ.