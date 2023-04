Schwechat: Tabellenführung ist wieder futsch

Werbung

„Diese Woche Pause wird uns gut tun. Jetzt werden die Akkus aufgeladen und einige unserer Verletzten werden wieder zurückkommen“, hofft Schwechats Kapitän Aleksandar Palalic, dass sich seine Truppe besinnt und schleunigst in die Spur findet. Der Titelkampf ist intensiv, der Druck groß. Nach dem 1:1 gegen Dinamo Helfort ist plötzlich die Führung wieder weg und der FavAC ist vorne. Gegen Schlusslicht Post SV fegte der Titelkonkurrent mit 5:1 drüber und erreichte damit wieder Punktegleichstand mit Schwechat. Vom Torverhältnis her wäre die SVS sogar besser, doch FavAC war in den direkten Duellen um ein Tor stärker. Und das ist, was am Ende in diesem knappen Kampf um den Aufstieg mitentscheidend sein kann.

Manuel Bauer fällt für ca. acht Wochen aus

Die Mannschaft von Trainer Senad Mujakic ging als Favorit in die Begegnung mit Dinamo Helfort. Den Führungstreffer erzielten die Hausherren, doch der Winterkönig hatte schnell eine Antwort parat und glich aus. Alles in allem war es eine sehr zweikampfbetonte Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten.

Der Ausfall von Manuel Bauer machte sich bei den Braustädtern bemerkbar. Bitter: Der Allrounder wird aufgrund eines Innen- und Außenbandrissen für circa acht Wochen nicht dabei sein. Dafür kehren demnächst Manuel Freundorfer und Eric Auss nach überstandenen Verletzungen wieder retour. Das nächste Spiel gegen 1980 Wien findet nach der Osterpause am 14. April (19 Uhr) statt.