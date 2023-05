Schwechat: Titeltraum rückt in ganz weite Ferne

Es scheint, als würde den Blau-Weißen der Abschied von Ex-Coach Senad Mujakic sehr zu schaffen machen, denn seit seinem Abgang wurden keine Punkte mehr auf das Konto des Winterkönigs gebucht und noch dazu gelang der SV Schwechat seither kein Treffer.

Vielleicht fehlt auch einfach der Dosenöffner, also quasi ein Erfolgserlebnis, das der qualitativ hochwertigen Mannschaft aus der Braustadt wieder etwas Aufwind verleiht. Nun sind es bereits sechs Punkte Abstand, die der Mannschaft von Interimstrainer Dejan Mladenov auf den Tabellenführer FavAC fehlen. Was bedeutet, dass schnell Siege her müssen. „Wir haben uns für das Match gegen Stadlau viel vorgenommen, doch leider hat an diesem Abend das Feuer und auch die Leidenschaft gefehlt“, bedauerte der SVS-Trainer.

Schwechater haben die Meisterschaft abgehakt

Kommendes Wochenende trifft die SV Schwechat auswärts auf das Tabellenschlusslicht Post SV und will endlich wieder anschreiben. „Wir müssen uns fangen und brauchen ein Erfolgserlebnis“, stellte Mladenov fest. Man könne nun ohne Druck auflaufen und frei von der Seele Fußball spielen. „Mit sechs Punkten Abstand auf den Erstplatzierten, der noch dazu das direkte Duell gegen uns gewonnen hat, ist die Meisterschaft für uns leider so gut wie gelaufen.“ Einer der Gründe für die Niederlage gegen Stadlau sei die fehlende Kreativität in der Offensive gewesen, doch das sollte sich mit der Rückkehr von Niklas Roth und Emilio Kaya, die beide aufgrund von Sperren gefehlt haben, ändern. Jedoch wird Emre Yilmaz wegen einer Gelb-Roten Karte nicht mit dabei sein können. Außerdem muss Schwechat auf den (wieder) verletzten Eric Auss verzichten.