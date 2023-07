Sieben Abgänge in Mannswörth

Die Mannswörther Mannschaft wird eine Rundumerneuerung erfahren: Sieben Spieler gehen, bis zu acht sollen kommen. Während der Verein bei seinen Neuzugängen noch den Mantel des Schweigens darüberbreitet, sind freilich die Abgänge schon in Stein gemeißelt. Ione Cabrera und Denis Lacic gehen beide nach Weissenbach. Goalie Richard Rickl geht zurück nach Mistelbach, Julian Hirschbeck dockt bei Simmering an. Boris Biro, Luka Conzadori und Balazs Szebenyi werden ebenso den Verein verlassen.

Am 10. Juli starten die Mannswörther in die Vorbereitung. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Transfers schon abgeschlossen sein, wie Coach Claus Schönberger berichtete. „Wir sind eigentlich jetzt schon fertig, aber solange noch die Freigabe fehlt, wollen wir natürlich keine Namen nennen“, so der Cheftrainer, der mit seiner Truppe bereits am 14. Juli gegen Leopoldsdorf das erste Testmatch bestreitet. Schönberger: „Da kann es natürlich sein, dass wir uns noch ein, zwei Spieler anschauen werden. Aber zum Großteil sind wir mit der Planung fertig.“