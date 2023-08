Slawik: „Haben das Zeug für Top-3“

Es ist erst seine dritte Trainerstation, aber vielleicht wird es eines seiner ganz großen Highlights. Thomas Slawik hat sich in Schwechat bestens eingelebt. „Sehr familiär“, schätzt er das intakte Umfeld bei den Blau-Weißen, das seit jeher die Coaches fasziniert hat. Was in Schwechat ein Dauerbrenner ist, scheint auch heuer wieder ein Topthema zu sein: Viel Energie und junge Qualität, sowie Quantität im Kader. „Es wird ein großes Ziel sein, alle Spieler bei Laune halten“, sieht sich Slawik schon bald auf eine „Qual-der-Wahl-Situation“ zukommen. Seine Begeisterung ist jeder Silbe zu spüren. „Jeder Spieler zieht mit. Es sind 20 bis 24 Leute am Training, die Intensität passt.“ Läuft alles wie geschmiert, sieht Slawik sogar Potenzial für die oberen Ränge. „Wir geben kein Ziel vor und machen der Mannschaft keinen Druck. Aber wir haben Qualität für die Top-3.“

Schwechat: Zwei von vier Tests gewonnen

Die bisherigen Testspiele haben laut Slawik den Zweck erfüllt. „Es geht um Vorbereitung“, sieht er die Ergebnisse in diesen Partien nicht im Vordergrund. Gegen Kottingbrunn (1:3) sah er eine starke erste Halbzeit und damit eine erfolgreiche Bestandsaufnahme. Das 8:4 gegen Rapid Oberlaa war eine Spezialeinheit, nachdem zweimal 60 Minuten absolviert wurden.

Im Duell mit dem burgenländischen Landesligisten St. Margarethen verloren die Schwechater klar mit 2:7, hatten aber eine extrem junge Mannschaft am Start. Noch dazu war die Abwehrkette in ihrer Konstellation ungewohnt und Keeper Haydar Bayram war nicht an Bord.

Gegen Lilienfeld feierte die SVS einen 4:0-Sieg und zeigte eine gute Leistung gegen einen starken Gegner. „Das Ergebnis ist aber ehrlich gesagt zu hoch ausgefallen“, so Slawik. Zwei Tests stehen jetzt noch an: Am Freitag (18:30 Uhr) steht der 2. Landesligist Ostbahn XI bei den Braustädtern auf der Matte. Eine Woche später gibt es dann die Generalprobe gegen 1980 Wien.

Leadership: Sechs Kicker übernehmen Verantwortung

Slawik hat bei den Schwechatern übrigens eine Neuerung eingeführt. „Es gibt bei uns im Team ein Leadership“, beschreibt der Coach eine Kleingruppe von sechs Kickern innerhalb seiner Mannschaft, die eine Rolle ausüben, die jener des Kapitäns ähnelt. Das soll die Eigenständigkeit der Mannschaft fördern und die Kicker enger zusammenschmeißen. Natürlich möchte Slawik auch, dass sich Mannschaft selbst zügelt und die Vorgaben des Trainers durchführt. „Ich möchte zum Beispiel nicht, dass wir mit dem Schiri diskutieren. Das müssen sie durchziehen.“ Außerdem sollen die Kabinen bei Auswärtsspielen sauber hinterlassen werden. Wenn es Verstöße gibt, müssen die Leadership-Kicker die Verantwortung übernehmen und in die Geldbörse greifen. „Das Ganze kommt dann in einen Topf und wird für einen guten Zweck ausgegeben“, erläuterte Slawik.

Bayram verletzt, Kilka und Kaya angeschlagen

Stimmungsmäßig läuft es bei den Schwechatern sehr gut. Personell gibt es aber Probleme: Goalie Haydar Bayram hat ein Knochenmarködem und ist derzeit angeschlagen. Zudem plagen Emilio Kaya Schmerzen im Oberschenkel. Emre Kilka, der nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist, hat ebenso mit Wehwechen zu kämpfen.