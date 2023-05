Super Einstand für den neuen Trainer

Besonders für die Köpfe der Spieler war dieser Sieg von großer Bedeutung, denn beide Partien davor gingen verloren und das auch noch zu null. Mit Thomas Slawik wurde vergangene Woche der Nachfolger für Ex-Trainer Senad Mujakic präsentiert. Der 41-Jährige coachte bis dato den SV Stockerau und ist für attraktiven Ballbesitzfußball bekannt. Bis dato war Angriffspressing lange Zeit das Mittel zum Erfolg, was sich nun offenbar ändern wird, wie schon im Spiel gegen Tabellenschlusslicht Post SV zu beobachten war. „Wir hatten mit Sicherheit über 70 Prozent Ballbesitz, es hat also wirklich super funktioniert“, freute sich Sportlicher Leiter Dejan Mladenov. Von der Art her sei Slawik ein eher ruhiger Typ mit gutem Humor, allerdings coache er sehr aktiv von der Linie aus und das habe der Mannschaft die vergangenen Spiele gefehlt, meinte Mladenov.

„Wir denken nicht mehran den Meistertitel“

Kommendes Wochenende treffen die Schwechater auf den Viertplatzierten SV Donau und wollen ihr wieder erlangtes Selbstvertrauen bestätigen. Aufgrund dessen, dass die Sportunion Mauer den FavAC klar mit 4:1 besiegen konnte, ist der erste Tabellenplatz nur drei Punkte entfernt und wieder im Bereich des Möglichen, doch Mladenov versucht, Ruhe zu bewahren: „Wir denken nicht mehr an den Meistertitel, sondern schauen auf uns und werden versuchen, in den letzten fünf Runden so viele Punkte wie möglich zu sammeln.“

Der Respekt vor Donau ist groß. „Sie sind ähnlich aufgestellt wie wir, daher werden wir sie keinesfalls unterschätzten.“ Bis auf Gregor Simandl, der sich vermutlich eine Ristprellung zugezogen hat und daher fraglich ist, sollte die SV Schwechat aus den Vollen schöpfen können.