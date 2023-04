SV Schwechat: Kunstrasen wurde feierlich eröffnet

Werbung

Die Sport-Vereinigung Schwechat (Fußball) eröffnete am vergangenen Freitag offiziell den neuen Kunstrasenplatz im Rudolf-Tonn Stadion. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt, Vorstandsmitglieder des Vereines, dem ASKÖ sowie vielen Sponsoren und Unterstützern wurde der Kunstrasenplatz feierlich übergeben. Die neue Spielfläche wird in Zukunft vor allem den knapp 280 Nachwuchsbegeisterten Kindern des Vereins dienen, die bisher häufig – vor allem auswärts - auf Kunstrasenplätzen in Wien spielen mussten.

Letzter Mosaikstein wurde gesetzt

Der Kunstrasenplatz ist das letzte Mosaikteilchen im Rudolf-Tonn Stadion, das der SV Schwechat in Bezug auf Spielflächen noch gefehlt hat. „Wir haben ein tolles Stadion mit hervorragenden Rasentrainingsflächen. Mit dem neuen Kunstrasen gehört unsere gesamte Anlage nun österreichweit mit Sicherheit zu den top Spielstätten überhaupt“, so Obmann Michael Szikora.

Foto: Dejan Mladenov

Mit großer Dankbarkeit gegenüber dem Land Niederösterreich, der Stadtgemeinde, dem ASKÖ, dem Flughafen Schwechat vielen weiteren Unterstützern freuten sich nicht nur der Obmann sondern alle Mitglieder des Vereins vom Kindergarten-Team bis hin zur Kampfmannschaft über die Fertigstellung dieses tollen Projekts.

Der neue Spielort am eigenen Areal bietet den Spielern ab sofort optimale Bedingungen für Trainingseinheiten und Spiele. Der neue Belag ermöglicht ein ganzjähriges und wetterunabhängiges Training, was für alle von großer Bedeutung ist. Die moderne Kunstrasen-Technologie gewährleistet zudem eine hohe Spielqualität und reduziert das Verletzungsrisiko.