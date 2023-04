Upgrade fertig: Kunstrasenplatz

Werbung

Es ist kein Geheimnis, dass die Spiele auf Kunstrasen bis dato eher die Schwäche des Teams von Coach Senad Mujakic waren. Ein Grund dafür war mit Sicherheit das fehlende Training auf diesem Untergrund, da man zu Hause im Stadion natürlich auf Naturrasen kickt. Der Plan, einen eigenen Kunstrasenplatz zu errichten, schwebte schon lange in den Köpfen der Vorstände und nun ist er Wirklichkeit geworden. „Aufgrund der Unterstützung von einigen Sponsoren und einem intelligenten Sparplan des Vereins konnten wir uns diesen Wunsch erfüllen“, wie Sportlicher Leiter Dejan Mladenov erklärte. Dieser Platz kommt natürlich nicht nur der Kampfmannschaft, sondern allen Kickern der SV Schwechat zugute. Angefangen bei der U6 bis hin zu den „Großen“ können davon wirklich alle profitieren. „Es ist meines Erachtens ein Mehrwert für die gesamte Stadt und ein super Upgrade für die bis jetzt schon tolle Sportanlage“, freut sich Mladenov.

Was die Wintermonate betrifft, ist man in Zukunft abgesichert. „Man muss mit der Zeit gehen und das war das einzige Mosaikteilchen, das in unserem Stadion noch gefehlt hat.“ In Zukunft soll der neue Kunstrasenplatz zur Vorbereitung auf Matches, wie eben zum Beispiel gegen Dinamo Helfort, dienen.

„Besser als manche Bundesligisten“

Auch Kapitän Aco Palalic ist begeistert von der neuen Anschaffung: „Wirklich großes Lob an den Verein. Der Platz ist wirklich tip-top gelungen und ist größer als ich ihn mir vorgestellt habe.“ Außerdem meinte der Routinier: „Unsere Infrastruktur ist mit Sicherheit besser als die von manchen Bundesligisten.“