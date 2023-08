Urgestein Palalic über Schwechat: „Sind gleich stark wie im Vorjahr“

Bereits in der Vorwoche prognostizierte Schwechats Coach Thomas Slawik einen Top-3-Platz seiner Mannschaft. Aleksandar Palalic schlägt jetzt in die gleiche Kerbe. Das Schwechater Urgestein, das nach der letzten Saison endgültig seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat und mittlerweile als Teambetreuer im Einsatz ist, sieht die Mannschaft „gleich stark wie im Vorjahr. Sicherlich war das ein Umbruch und einige routinierte Spieler sind weg. Aber wir haben uns gut verstärkt“, ist er von der Qualität der jungen Truppe überzeugt. Als Teambetreuer ist er das Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft. Ein Kommunikator, der beispielsweise in den social media für die SV Schwechat Gas gibt. „Ich unterstütze Dejan (Anm.: Mladenov) mit der Sportlichen Leitung. Es ist wie ein Reinschnuppern“, ist Palalic Feuer und Flamme für seine neue Funktion.

Das aktuelle Testmatch gegen Ostbahn XI (0:2) bereitet dem ehemaligen Mittelfeldmotor übrigens keine Sorgen. „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz. Das Problem war eigentlich nur der letzte Pass.“ Ein Makel, der nun in den letzten beiden Trainingswochen vor der Meisterschaft ausgebügelt werden soll. „Und das schaffen wir auch. Die Harmonie in der Mannschaft wird auch immer besser. Ich bin guter Dinge“, so Palalic.