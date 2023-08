Verletztenliste in Mannswörth: Keine Besserung in Sicht

Zum Auftakt der Vorbereitung gab es noch einen 1:0-Erfolg gegen Leopoldsdorf. Dann hagelte es Niederlagen und jetzt ging der SC Mannswörth gegen Wolkersdorf zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Platz.

Warum das so ist? Die Raffinerie-Städter haben mit massiven Ausfällen zu kämpfen. „Gegen Wolkersdorf haben sieben Leute gefehlt“, berichtete Gerald Hladik, Sportlicher Leiter bei den Mannswörthern. Neben Langzeitausfall Abdullatif Öztürk ist auch Routinier Daniel Meindorfer außer Gefecht. Die Arbeitsbiene der Schönberger-Elf ging mit einem Nasenbeinbruch in die Vorbereitung. Mittlerweile gibt es zwar schon eine Maskenlösung für den 30-Jährigen, für ein Fußballspiel reicht sein Gesundheitszustand aber (noch) nicht aus.

Hladik: „Ich bin trotzdem guter Dinge“

„Ich bin trotzdem guter Dinge für die Meisterschaft“, ist Hladik von der Mannschaft überzeugt. „Wir haben einen großen Kader und merken jetzt, welche Alternativen wir im Ernstfall haben.“ Zudem werden bis zur Meisterschaft der eine oder andere Kicker aus dem Lazarett zurückkommen. Zum Beispiel Christian Hautzinger, der sich jetzt aber noch mit muskulären Schwierigkeiten herumschlagen muss. „Es war in den Testspielen auch so, dass wir in der ersten Halbzeit immer ganz gut gespielt haben. Erst wenn wir dann in der zweiten Halbzeit durchwechseln, fallen wir zurück“, so Hladik.

Der nächste Test gegen den LAC (Freitag, 18 Uhr) wird Coach Claus Schönberger weiterhin mit einer Rumpfelf auskommen müssen. Ein richtiger ernster Testlauf für die Meisterschaft ist daher für die Mannswörther nicht zu erwarten.