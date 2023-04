Vollgas nach der Pause

Werbung

SCHWECHAT - 1980 WIEN, FREITAG 19 UHR. Die Osterpause ist vorbei und es geht wieder los: Schwechat steckt im Titelkampf und muss gegen 1980 Wien siegen, um im Geschäft zu bleiben. Vom Personal her gibt es ein großes Manko: Manuel Bauer muss verletzungsbedingt zuschauen. „Er wird uns noch länger ausfallen“, seufzte Sportlicher Leiter Dejan Mladenov. Dafür darf er auf ein großes Comeback hoffen. Denn Manuel Freundorfer dürfte endlich wieder so weit sein und könnte gegen 1980 Wien wieder zum (Kurz-)Einsatz kommen. Bei Eric Auss müssen sich die Schwechater hingegen noch ein wenig gedulden. Wie Mladenov den kommenden Gegner einschätzt? „Sehr stark. Das ist eine junge, willige Mannschaft, die bisher meistens knappe Ergebnisse hatte. Die dürfen wir nicht unterschätzen.“

SLOVAN HAC - MANNSWÖRTH, SONNTAG 10:30 UHR. Der Sonntag-Vormittag-Termin ist nicht gerade die Lieblingszeit der Mannswörther. „Ich befürchte, dass da noch einige von uns schlafen werden“, scherzte Mannswörths Sportlicher Leiter Andreas Buger. Er hofft jedenfalls, dass seine Mannschaft in der Osterpause genügend Kraft getankt hat, um bei Slovan durchzustarten. „Wir brauchen Siege, wenn wir von da unten wegkommen wollen“, nehmen sich Buger und Co. drei Punkte vor.

Vom Personal her gibt es zwei Spieler, die aufgrund einer Gelbsperre zuschauen müssen: Mate Bela und Abdullatif Öztürk. Im Hinspiel gab es übrigens ein 2:2 in Mannswörth. Dank Julian Hirschbeck konnte der SC da in der letzten Minute der Nachspielzeit ausgleichen.