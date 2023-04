Wieder kein Dreipunkter für Mannswörth

Die Mannswörther bleiben im Frühjahr weiter sieglos und kamen gegen Austria XIII nicht über ein 2:2 hinaus. Die Entstehungsgeschichte sorgte für kollektives Kopfschütteln, denn die Raffineriestädter lagen zu Beginn mit 2:0 in Front. „Und dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, ärgerte sich Sportlicher Leiter Andreas Buger. In Minute 25 kassierten die Heimischen den Anschlusstreffer: Nach einem Freistoß von der Seite stieg Ibrahim Serdar hoch und köpfelte zum 1:2 ein. „Dann haben wir begonnen, nachzudenken“, sah Buger, wie seine Truppe mehr und mehr ins Hintertreffen geriet.

Szebenyi verschoss bei 2:1 einen Elfmeter

Nach der Pause wurde es dramatisch, denn in der 70. Minute gab es Elfmeter für Mannswörth. Balazs Szebenyi trat an und setzte die Kugel neben das Tor. „Sicher wäre das die Führung gewesen und wir hätten die Partie gewonnen. Aber für mich war das nur das Tüpfelchen auf dem i. In Wahrheit haben wir das Match in der ersten Halbzeit vergeigt“, so Buger. Jedenfalls bekam der SC die Quittung präsentiert, denn Armin Horschinegg zog aus spitzem Winkel ab und die Kugel schlug im Tor ein - 2:2.

Nun muss Mannswörth in Simmering die Kastanien aus dem Feuer holen. „Wir brauchen endlich Siege, sonst kommen wir da unten nicht weg“, wiederholt Buger seine Devise immer und immer wieder.