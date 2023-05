Wieder nur ein Unentschieden

Es war das Spiel der Spiele um den Klassenerhalt: Der SC Mannswörth empfing auf eigener Anlage den Tabellennachbarn ASV13. Statt einem Sieg vor eigener Kulisse wurde es aber nur ein Remis. Damit stehen die Raffinerie-Städter schon bei rekordverdächtigen elf Unentschieden in dieser Saison. „Die Leistung war inferior“, war Sportlicher Leiter Andreas Buger enttäuscht. „Da gehen wir in Führung und machen nichts daraus“, konnte er nur den Kopf schütteln. Balazs Szebenyi war es, der einen Konter nach zehn Minuten zum 1:0 abschloss. Buger: „Danach haben wir aufgehört zu spielen.“ So kam es wie es kommen musste: Kurz nach der Pause glichen die Gäste aus. „Schade, denn das wäre eine gute Chance gewesen, um uns im Abstiegskampf weiterzuhelfen.“ Stattdessen dürfen sich die Mannswörther nur an der Tatsache erfreuen, dass Schlusslicht Post SV gegen Schwechat verlor und damit der SC einen Punkt auf den absoluten Tabellenkeller gutmachte. „Das stimmt. Aber es kann nicht unser Anspruch sein, immer auf Post zu schauen. Wir müssen auf uns schauen und Siege einfahren.“

Mannswörth ist beim Leader zu Gast

Als nächstes müssen die Mannswörther zum Spitzenteam FavAC. Eine ganz schwere Nuss: Die Favoritner sind nicht nur der Tabellenführer, sondern auf eigener Anlage nur schwer zu biegen. „Wir brauchen eine extrem gute Leistung und müssen die Schotten dichtmachen“, hofft Buger auf einen guten Tag der Mannswörther Defensive. Vom Personal her haben die Raffinerie-Städter jedenfalls keine Probleme und können dieses Mal aus dem Vollen schöpfen.