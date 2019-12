Die Sensation ist perfekt! Dank einer fantastischen Leistung deklassierte der SKN Ligaschwergewicht Kapfenberg und verbesserte sich in der Tabelle auf den starken vierten Platz. Und das obwohl mit Florian Trmal der beste Scorer der Liga beim Aufwärmen wegen Rückenproblemen abwinken musste.

Aufsteiger St. Pölten hat das Duell zweier Welten tatsächlich für sich entschieden - und wie! „Wahnsinn. Das war eine extreme Mannschaftsleistung und ein ordentliches Statement“, so ein glücklicher Headcoach Andreas Worenz nach der Galavorstellung.

In den letzten drei Jahren kürten sich die Steirer in der Meisterschaft und im Cup jeweils zum Champion. Der Topfavorit schwächelte etwas zum Saisonstart und verpflichtete jüngst zwei neue Legionäre (Mc Clellan trat gleich als Topscorer in Erscheinung), stockte somit das Legionärskontingent auf die maximal erlaubte Anzahl von acht auf.

Meister: Vier Punkte in einem Viertel

In St. Pölten fanden die Steirer eine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute alles in die Waagschale warf. Worenz: „Der Kampfgeist war bei uns mehr da. Wir haben es geschafft, dass wir die Kapfenberger komplett aus dem Konzept gebracht haben.“ Im zweiten Viertel gelangen den Gästen nur ganze vier Punkte!

Bis zu Beginn des zweiten Abschnitts war es eine „Two-Men-Show“ bei den Hausherren: Die überragenden Kelvin Lewis (mit 28 Punkten bester Werfer auf dem Feld) und Philip Jalalpoor zeichneten für die ersten 23 von 25 SKN-Punkten verantwortlich. Doch danach schalteten sich auch Kolaric und Jagsch erfolgreich ins Offensivspiel ein und punkteten zweistellig.

Die Entscheidung fiel im dritten Abschnitt, als St. Pölten auf 20 Punkte wegzog (59:39). Nach 34 Minuten lag der SKN zwischenzeitlich sogar mit 25 Zählern gegen den Meister vorne (77:52).

„Wir sind jetzt Vierter - unglaublich!“, jubelt Worenz und blickt auf das nächste schwere Spiel in Gmunden am Sonntag: „Für mich momentan die stärkste Mannschaft der Liga. Zuhause sind sie normal eine Macht.“

MISTELBACH - ST. PÖLTEN 65:87

Im Cup-Achtelfinale hatte der SKN bei ersatzgeschwächten Mistelbachern keine Probleme und siegte deutlich. „Kein spektakulärer Sieg, sondern ein Pflichtsieg“, so Worenz, der im Viertelfinale vor heimischer Kulisse auf Gmunden trifft.