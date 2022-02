Ski Alpin: Zwei Siege für die Voithler

Am Samstag fanden die vom SC Lackenhof veranstalteten Landeskindevergleichsrennen auf der Distelpiste am Ötscher statt. Insgesamt waren 72 Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2014 aus ganz NÖ beim Slalom am Start.

Voiths Rosa Zickbauer konnte den schwierigen 370 Meter langen Slalom zweimal souverän Durchfahren und damit die Klasse Kinder 8 weiblich für sich entscheiden. Auch in der Klasse Kinder 9w ging der Sieg an ein Voith-Talent: Valentina Bleichner durfte nach zwei beherzten Fahrten jubeln!

Ebenfalls allen Grund zur Freude hatte Voith-Girl Christina Zickbauer. Die 9-jährige Wilhelmsburgerin musste sich nach Bewältigung der 41 Tore in beiden Durchgängen nur Larissa Hofer von Schi Tullnerfeld geschlagen geben, und wurde Zweite in der Klasse Kinder 10w. Freundin und Teamkollegin Marie Prochaska schwang als Achte ab.

Erfreut zeigten sich Gebietswartin Ulrike Posch und ihre Stellvertreterin Barbara Doupovec über das tolle Ergebnis aus Sicht des Skibezirks Mitte – immerhin konnten sich die Nachwuchsrennläufer, die regelmäßig am Gebietstraining am Annaberg teilnehmen, 15 der 30 Podestplätze sichern.

Aufgrund der starken Windböen und schlechten Sichtverhältnisse musste der am Sonntag geplante Riesentorlauf kurzfristig abgesagt werden.

Doch jetzt fiebern die Kinder und Jugendlichen bereits dem Highlight der Saison entgegen – dem „Night Race“, das am kommenden Freitag von Schi Tullnerfeld am Annaberg veranstaltet wird.