38. Austrian Bowl: Knights holen Silver, Dragons - Vikings wärmen

Es wird heute ein besonderes Finale der Austrian Football League, wenn die Titelverteidiger Danube Dragons auf Rekordmeister Vienna Vikings aufeinandertreffen. Beide Wiener Klubs werden heimische Quarterbacks aufbieten. Der routinierte Alex Thury (Dragons) und Youngster Michi Szabo (Vikings) stehen für die positive Entwicklung im heimischen Football. In den beiden bisherigen Duellen der beiden Teams gab es jeweils Heimsiege. Für Spannung ist also gesorgt.

Julian le Play wird die Pausenshow rocken

Ein Highlight wird auch die Halftimeshow, die auch heuer von Schagerl Parkettlager präsentiert wird. Mit Julian le Play tritt ein leuchtender Stern im heimischen Musik himmel auf. Zuletzt rockte der 32-jährige die Hauptbühne beim Donaufestival, heute wird er ein Medley einige seiner größten Hits in der NV-Arena performen.

Silverbowl: Dragons erwischen Amstettner am falschen Fuß

Bei der Silverbowl im Vorprogramm am Nachmittag galten eigentlich die Amstettner als leichte Favoriten, nachdem sie heuer im Grunddurchgang der Division I ungeschlagen geblieben sind und auch in den Play-off locker ins Endspiel durchmarschiert sind. Die Knights mussten hingegen gegen im Play-off gegen die Cineplex Hohenems in die Overtime, ehe sie als Finalisten feststanden. Doch dass Finals eigene Gesetze haben, zeigte zumindest die erste Halbzeit. Viele Eigenfehler und immer wieder gelbe Flaggen gegen sich, zermürbten die Amstettner, die mit einem 3:20-Rückstand in die Pause gingen. Die Niederösterreicher um Headcoach Brandon Moore, der selbst als Defensive Back einige Male Schlimmeres verhinderte, haben aber tatsächlich die erhoffte Steigerung gezeigt und das Spiel noch spannend gemacht.

Knights bringen Sieg knapp über die Zeit

In der zweiten Halbzeit war es Benjamin Liedlbauer, der mit seinem Touchdown die Amstettner auf 20:10 heranbrachte. Dabei verletzte sich der Thunder-Runningback zwar am Knöchel, ließ aber nur einen Drive aus, bei dem er bandagiert wurde. Auch Headcoach Moore hatte leichte Verletzungsprobleme. Trotzdem kmäpften die Niederösterreicher verbissen weiter und belohnten sich mit dem 16:20 durch Philip Hofschwaiger. Auch er verletzte sich beim Touchdown, aber auch für ihn gab es kein Aufgeben. Leider wurde die Erhöhung versemmelt, sodass es beim vier Punkte Rückstand blieb, man also weiterhin einen Toucdown benötigte. 3:36 Minuten vor dem Ende, riskierte Moore alles und ließ einen vierten Versuch Mitte des Felds bei noch vier Yards zu gehen ausspielen. Tatsächlich hatte Hochschwaiger seinen Hand am Ball, konnte ihn aber nicht unter Kontrolle bringen. Die Wiener erobert somit den Ball und gaben ihn nicht mehr ab. Die Knights siegten doch etwas überraschend die Silverbowl mit 20:16.

Defensiveback Julius Weissenbach wurde zum MVP des Silverbowlspiels gewählt. Der Youngster konnte ein Glück kaum fassen. Foto: Claus Stumpfer

Massenweise Ehrungen und Abschiede nach einer großartigen AFL-Saison

In der Pause zwischen den beiden Spielen nahm Östrreichs Footballpräsident Michael Eschlböck zahlreiche Ehrungen vor. Auch Flagfootball und Nachwuchsteams wurden vor den Vorahng geholt. Die Fotos dazu werden in der Nacht nachgereicht. Dazu gibt es auch noch mehr Fotos von der Silverbowl! Als nächstes liegt aber das Hauptaugenmerk natürlich am Austrian-Bowl-Spiel.

Wird fortgesetzt ...