Das Duell um den Titel in der 24. Ausgabe der Austrian Bowl der Austrian Football League (AFL) heißt so wie im Vorjahr Dacia Vienna Vikings gegen Swarco Raiders Tirol. Die Wiener, ihres Zeichens Titelverteidiger, folgten am Sonntag den Tirolern mit einem 35:21-Sieg über die Projekt Spielberg Graz Giants ins Finale nach und haben dort die Chance auf ihren insgesamt 15. österreichischen Meistertitel.

Die Raiders waren am Samstag mit einem 49:21 gegen die Danube Dragons in die Austrian Bowl eingezogen und kämpfen am 21. Juli in der St. Pöltner NV-Arena um ihren sechsten Titel. Die Innsbrucker und ihre Wiener Dauerrivalen spielen sich zum insgesamt zwölften Mal den Meistertitel aus, die fünffachen Champions aus Tirol stehen bereits zum neunten Mal hintereinander im Finale.

NÖN-Abomitglieder können um 20 Prozent ermäßigt die 24. Austrian Bowl in der St. Pöltner NV-Arena besuchen. Vor dem großen Gigantenduell spielen sich noch Amstetten und Vienna Vikings II den Titel in der Silver Bowl aus.